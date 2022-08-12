رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك في اللقاء الأول لأعضاء برلمان الشباب الليبي .

طرابلس 12 أغسطس 2022 (وال)- شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الخميس في اللقاء الأول لأعضاء برلمان الشباب الليبي ، بحضور عدد من الوزراء.

والقى الدبيبة كلمة أكد فيها بأن هذا البرلمان الشبابي يعتبر تجربة طموحة ، تهدف لإدماج الشباب وتفعيل دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

واضاف ان اهتمامنا بالشباب لا يقتصر على مشاركتنا معهم في مثل هذا الحدث، ولكن الهدف ‏ من مشاركتنا في هذا اليوم إنما هو التذكير ، والتنبيه ، والتوجيه الصريح بأن يكون الشباب دائماً في صميم اهتماماتنا لا نغفل عن النهوض به في شتى المجالات.

وثمن الدبيبة جهود وزارة الشباب و الهيئة العامة للمعلومات على نجاح تجربة التصويت الالكتروني و تنفيد انتخابات إلكترونية لبرلمان الشباب الليبي والتي تُعد سابقة مهمة يمكن البناء عليها في الاستفتاءات ويمكن حتى تَحِلّ محل الانتخابات التقليدية كلما دعت الضرورة لذلك.

ودعا إلى بذل الجهد حتى تنعم ليبيا بسلطات تشريعية تعمل وفق الدستور من أجل حياة كريمة للمواطن، والمحافظة على حقوقه، و ضمان أدائه لواجباته.

وال..