"أنصار الله": كلفة السلام في اليمن أقل من ثمن الحرب

قال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية، أمس الخميس، إن كلفة السلام أقل من كلفة استمرار الحرب.

القاهرة – سبوتنيك. ودعا مهدي المشاط، التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى تحقيق السلام في بلاده، بدعوى أن كلفته أقل من كلفة استمرار الحرب.

وجاءت تصريحات المشاط في كلمة له خلال حفل تخرج دفعة من ألوية الحماية الرئاسية في صنعاء، مجددا تصريحات سابقة بأن “كلفة السلام أقل بكثير من كلفة الحرب”.

“أنصار الله”: العدوان على اليمن يأتي بقيادة أمريكية بريطانية غربية

وأضاف المشاط:

“نحذر قوى العدوان من استمرار الامتناع عن سداد الرواتب من ثروة الشعب المنهوبة والمسروقة [يقصد عائدات النفط الخام المنتج من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية]”.

وأكد المسؤول بجماعة “أنصار الله” جاهزية قوات الجماعة في التصدي لعمليات التحالف العربي، بقوله: “قواتنا المسلحة بالمرصاد لمن يفكر بابتلاع بلدنا، وسنكتب نهايته، والمؤسسة العسكرية في مرحلة متقدمة على مختلف الصعد رغم ما تعرضت له قبل وبعد العدوان الأمريكي السعودي”.

وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء على أن “أداء الجيش على امتداد مسرح العمليات مع قوى العدوان، أثبت من جديد أن اليمن مقبرة الغزاة”، على حد تعبيره، متهما التحالف بـ “استهداف الشعب اليمني في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

وقال المشاط:

الخطة الأمريكية تعمل على ضرب الوطنية الجامعة، والمطلوب من الجميع الدفاع عن استقلال اليمن ووحدته”.

وبعث برسالة تطمين لدول الجوار بقوله: “نحن في موقف الدفاع عن بلدنا ولا نشكل خطرا على أحد إلا من يتآمر على بلدنا”.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن الثلاثاء الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكدا التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.

وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة “أنصار الله” وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.