روسيا.. إتمام الاختبر الرسمي لآلية مدرعة فريدة من نوعها

أعلن مسؤول في صناعة الدفاع الروسية إكمال الاختبار الرسمي لمدفع معدل من طراز “2إس25” وهو المدفع الذاتي الحركة المضاد للدبابات عيار 125 ملم.

وقال فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لرئيس شركة “روستيخ” الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا وتتبع لها مصانع عسكرية، لـ”سبوتنيك”: “انتهينا من اختباره رسميا، وننتظر دخوله الخدمة العسكرية في أقرب وقت”.

ويتحرك المدفع المسمى “سبروت” بواسطة الآلية المجنزرة المدرعة القادرة على السير على سطح الماء مع إطلاق النار عند الضرورة. ويؤدي المدفع عمله القتالي في المناطق الجبلية والمناطق الاستوائية والأراضي المستنقعية. وله نفس قوة النيران التي تتميز بها الدبابة. وفي نفس الوقت يتمتع مدفع “سبروت” بخفة الحركة وكأنه مركبة المشاة.

ويمكن إنزاله من الطائرة التي تطير في الجو. ويكفي ما يحمله “سبروت” من الوقود لـ500 كيلومتر.