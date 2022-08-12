اللواء ( 444 ) قتال يعلن إن مفارزه إحبطت تهريب ( 69 ) ألف لتر وقود في ثلاث عمليات بمناطق مختلفة من البلاد .

طرابلس 12 اغسطس 2022 (وال)- أعلن اللواء 444 قتال على صفحته الرسمية إن مفارزه إحبطت تهريب 69 ألف لتر وقود في ثلاث عمليات بمناطق مختلفة.

وأوضح اللواء انه قد تم في العملية الاولى ضبط شاحنة مغطاة بالتراب بها خزان وقود مخبأٌ في أسفلها يحمل 14 ألف لتر من الوقود جنوب مدينة نسمة ، وفي الثانية تم ضبط شاحنة تحمل (الفحم) بها خزان في الاسفل يحمل 15 ألف لتر من الوقود المهرب جنوب مدينة ترهونة ، وشاحنة أخرى ضبطت جنوب مدينة مزدة، بها 40 ألف لتر من الوقود المهرب كانت متوجهة خارج البلاد.

واكد اللواء أنه يواصل تطبيق خطته الموضوعة حفاظا على مقدرات الليبيين ، وتخفيفا من معاناة أبناء الجنوب وضربا للعصابات الإجرامية التي تتاجر بقوت الليبيين الذي لا يصل لعديد المناطق .

وال..