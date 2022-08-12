وزير الاقتصاد الأردني: الأردنيون استهلكوا 12 ألفا و800 تيرابايت يوميا من الإنترنت في 3 أشهر

أكد وزير الاقتصاد الأردني أحمد الهناندة أن الأردنيين استهلكوا 12 ألفا و800 تيرابايت يوميا من الإنترنت خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة “عمون” الأردنية، قال الهناندة: “الأردنيون من أفراد وشركات استهلكوا خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 12 ألفا و800 تيرابايت يوميا إنترنت”
أول رد رسمي من الحكومة الأردنية على “تجسس” شركات الإنترنت على البيانات الشخصية
11 نوفمبر 2019, 20:34 GMT
وأوضح الوزير الأردني أن “تطبيقات ومنصات التوصيل والنقل استطاعت خلق 30 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات”، مشيرا إلى أن كلفة الاستثمار الرأسمالي التي ستتحملها شركات الاتصالات لتفعيل خدمات الجيل الخامس، ستكون نحو 200-300 مليون دولار.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، قد وقعت أمس الخميس، اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، مع شركتي (أورانج) و(أمنية) العاملتين في خدمات الاتصالات المتنقلة في الأردن.
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