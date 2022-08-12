ليبيا نيوز

المركز الوطني للأرصاد الجوية : الطقس مستقر والأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 12 اغسطس 2022 (وال)- أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة نشرة حول الاحوال الجوية  توقع فيها  أن يكون الطقس مستقر والأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

** رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- الجبل  الغربي  .

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر يوم الغد علي بعض المناطق.

– الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و37 درجة مئوية.

** الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

– حالة السماء: قليلة السحب.

– الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة علي الجبل الأخضر.

 ** الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: صافية غالبا.

– الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

** الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

– حالة السماء: صافية.

– الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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