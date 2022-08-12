المركز الوطني للأرصاد الجوية : الطقس مستقر والأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

طرابلس 12 اغسطس 2022 (وال)- أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة نشرة حول الاحوال الجوية توقع فيها أن يكون الطقس مستقر والأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.
** رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- الجبل الغربي .
– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر يوم الغد علي بعض المناطق.
– الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و37 درجة مئوية.
** الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
– حالة السماء: قليلة السحب.
– الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة علي الجبل الأخضر.
** الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
– حالة السماء: صافية غالبا.
– الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.
** الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
– حالة السماء: صافية.
– الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.
وال..
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