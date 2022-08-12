التشيك تشتري نفطا روسيا وتنتظر موافقة أوكرانيا على بدء الضخ

أعلنت شركة “ترانسنفط” أن جمهورية التشيك دفعت ثمن نفط أرادت الحصول عليه وتنتظر الشركة تأكيدات من الجانب الأوكراني لبدأ الضخ.

وأضافت الشركة في تصريح لـ”سبوتنيك”، أن البنك المتلقي حصل على ثمن النفط الذي طلبته جمهورية التشيك”.

يذكر أنه في 4 أغسطس/ آب أوقفت شركة Ukrtransnafta ضخ النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من نظام خط أنابيب النفط “دروجبا” إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، حيث لا يمكن للجانب الروسي دفع رسوم العبور بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقالت “ترانسنفط” إنها أخطرت جميع الأطراف بالموقف وتعمل على خيارات دفع بديلة.