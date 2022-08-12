سقوط قذيفة أوكرانية على بعد 10 أمتار عن مخزن للنفايات النووية في زابوروجيه

أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، أن جزءا من مبنى وزارة الطوارئ بجوار مباني محطة الطاقة النووية في زابوروجيه دُمر بعد قصف أوكراني.

وقال روغوف على قناة “روسيا 24”: “كانت هناك أضرار، لكنها ليست ذات طبيعة حرجة. في الواقع، تم تدمير جزء من مبنى وزارة الطوارئ، أي حيث توجد فرق الإطفاء لدينا … ، القريب جدًا من مباني محطة الطاقة النووية”.

وأكد أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تعرضت لقصف القوات المسلحة الأوكرانية يوم الخميس الماضي، تعرضت لأضرار غير خطيرة. من وجهة نظر السلامة النووية، على أراضي المحطة كل شيء على ما يرام، ومستوى الإشعاع لا يزال ضمن النطاق الطبيعي.

وأشار إلى أن الهجمات على محطة الطاقة النووية نفذتها القوات الأوكرانية باستخدام صواريخ موجهة من صنع غربي.

وقال روغوف: “يرجى ملاحظة أن قصف محطات الطاقة النووية يتم بدقة باستخدام قذائف موجهة من إنتاج الغرب. إنها خطيرة لأنها موجهة – فهي تسقط حيث يتم إرسالها”. مضيفا أن السلطات لديها أدلة على استخدام هذا النوع من القذائف وستعرضها.

وتابع روغوف أن إحدى القذائف بعد القصف الأوكراني سقطت على بعد 10 أمتار من مخزن خرساني للنفايات النووية في المحطة.