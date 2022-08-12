الولايات المتحدة تعد دول البلطيق بـ"الحماية ضد روسيا"

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحسب ما نقلته قناة Arirang التلفزيونية، أن الولايات المتحدة ستقوم بنشر قوات إضافية في دول البلطيق إذا لزم الأمر لحمايتها من “كل تهديد محتمل” من طرف روسيا.

كما أعلن أوستن عن تدريبات إضافية تخطط الولايات المتحدة لإجرائها مع لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

يقوم وزير الدفاع الأمريكي بأول زيارة للاتفيا تستغرق يومين. وأكد مرارًا خلال الزيارة أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة دول المنطقة في الدفاع عن نفسها.

وفي وقت سابق، قال رئيس البنتاغون، خلال مؤتمر صحفي عقده في ليتوانيا، إن “الناتو” لا يسعى إلى مواجهة مع روسيا ولا يشكل تهديدًا لها.

وفقًا لأوستن، فإن موقف حلف شمال الأطلسي يعكس فقط الالتزام بالمادة 5 من معاهدة واشنطن، التي تنص على أن الهجوم على أحد حلفاء الناتو يعني هجومًا على الجميع.

في الوقت نفسه، في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، قال أوستن إن الجيش الأوكراني “الآن أكثر من أي وقت مضى” يحتاج إلى “مساعدة عاجلة” من الغرب في مسألة إمدادات الأسلحة، لأننا “نتحدث عن مرحلة حاسمة في الصراع”.