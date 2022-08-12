جهاز الطب العسكري يبحث مع وفد وزارة الدفاع البريطانية إمكانية توقيع اتفاقيات توأمة

طرابلس 12 أغسطس 2022 (وال)- بحث مدير عام جهاز الطب العسكري بوزارة الدفاع الدكتور إبراهيم الرايس، مع وفد وزارة الدفاع البريطانية سُبل تعزيز التعاون بما يضمن استفادة الجهاز من الخبرات البريطانية بمجال التدريب في الطب العسكري.

وضم الوفد ملحق بريطانيا العسكري لدى ليبيا، عقيد بحّار كريس اوفلاهرتي، ورئيس السياسات الأمنية لأمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط والأقصى بوزارة الدفاع البريطانية نِك قر، ومسؤول الملف الليبي بوزارة الدفاع البريطانية بين بيل.

وخلال اللقاء الذي عقد بمستشفى معيتيقة العسكري، رحب مدير عام الجهاز بالوفد الزائر، مؤكدًا على أهمية توطيد العلاقات، وتعزيز سُبل التعاون، بما يضمن استفادة الجهاز من الخبرات البريطانية في مجال التدريب في الطب العسكري.

وبحث اللقاء إمكانيةَ توقيع اتفاقيات توأمة، والتعاون بين جهاز الطب العسكري ونظيره بالمملكة المتحدة، فضلا عن مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات البريطانية في تدريب متدربين ليبيين في هذا المجال.

يُشار إلى أن اللقاء عقد بحضور مدير عام مستشفى معيتيقة العسكري، إضافة إلى عدد من مديري إدارات جهاز الطب العسكري. (وال)

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