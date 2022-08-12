أوكرانيا تؤكد استلام دفعة مالية من "ترانسنفط" مقابل عبور النفط

وقال ديمين لوكالة “سبوتنيك”، ردا على سؤال حول ما إذا كانت مدفوعات عبور النفط قد تم استلامها من الجانب الروسي: “أكد الجانب الأوكراني استلام المبلغ”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مصفاة “سلوفنفط” في براتيسلافا (عاصمة سلوفاكيا) لوكالة “سبوتنيك”، بأن” أحد المصارف الأوروبية، الذي أوقف في البداية عملية الدفع مقابل إمدادات النفط، أعاد النظر في قراره وقبل المستندات للدفع”.