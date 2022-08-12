عشرات الآلاف من الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

القدس 12 أغسطس 2022 (وال) – أدى عشرات الآلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح من كافة أنحاء فلسطين المحتلة ، رغم التشديدات الاحتلالية في القدس وبلدتها القديمة، وعلى أبواب “الأقصى” وفي محيطه.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا إن قوات الاحتلال شددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وأقامت حواجز ومنعت العديد من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى للصلاة فيه.

واضافت أن الآلاف من الفلسطينيين احتشدوا من مختلف مناطق الضفة والقدس وداخل أراضي الـ 48 قرب المسجد الأقصى لأداء الصلاة في رحابه.

وكان الآلاف من الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي الـ 48، أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه.