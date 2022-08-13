الجيش اللبناني يوقف مواطنا و5 فلسطينيين في صيدا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أنها أوقفت مواطنا وخمسة فلسطينيين في مدينة صيدا.

ونقلت وكالة أنباء “المركزية” عن الجيش بيانا قال فيه: “دهمت قوة من الجيش عددا من المنازل في مدينة صيدا-طلعة الهمشري، وأوقفت لبنانيا وخمسة فلسطينيين”.

وأوضح البيان أن سبب إيقاف المذكورين جاء لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ مختلفة، وتعاطي المخدرات وترويجها في المنطقة المذكورة، وقد ضبطت أسلحة وكمية من الذخيرة، كما تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، في يوليو/ تموز الماضي بأن قوة من الجيش اللبناني تحركت، إثر اختطاف رجل أعمال سعودي، خلال ساعات الليل الماضية.