سفير الصين: حان الوقت للولايات المتحدة للكف عن محاولات الحفاظ على هيمنتها

قال السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة، إن الوقت قد حان لأن تستيقظ الولايات المتحدة وتكف عن المحاولات غير المجدية للحفاظ على هيمنتها، التي تفقد وزنها وثقة الجماهير أكثر فأكثر كل يوم.

موسكو – سبوتنيك. وقال السفير لوكالة “سبوتنيك”: “تعد قضية تايوان أهم قضية رئيسية وأكثرها حساسية في العلاقات الصينية الأمريكية”. وأشار السفير الصيني إلى أنه “لدى الولايات المتحدة مرض مستعص في عقلها يعرف باسم الحرب الباردة، لكن حان الوقت لهم للاستيقاظ ووقف محاولاتهم غير المجدية للحفاظ على الهيمنة الأمريكية التي تفقد قوتها وثقة الجماهير أكثر وأكثر كل يوم”. يذكر أنه في الأسبوع الماضي، زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه أثناء قيامها بجولة آسيوية على الرغم من تحذيرات الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة. وقد أصبحت الزيارة نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية الصينية في مضيق تايوان، حيث أطلقت بكين مناورات عسكرية مكثفة.

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