مدرعات أمريكية تواجه صعوبات في التأقلم مع الطرق الأوكرانية… فيديو

تواجه المركبات المدرعة الأمريكية من طراز “إنترناشيونال ماكس إكس برو” والمقدمة لكييف، صعوبات مع الطرقات الأوكرانية.

وظهرت مقاطع فيديو تتخللها المركبات الأمريكية عالقة في طرقات، وتجري محاولات سحبها من المركبة نفسها لكن دون جدوى.

إذا كانت ناقلات الأفراد المدرعة ذات المحاور الأربعة “بي تي آر4” المصنوعة في خاركوف في وقت سابق، هي صاحبة الرقم القياسي للقوات المسلحة الأوكرانية للتشويش، فالآن، وعلى ما يبدو، سيتم كسر “سجلاتها” من خلال العينات المقدمة من الولايات المتحدة وإنجلترا و أستراليا.

وتم تصميم “إنترناشيونال ماكس إكس برو” بحيث تخلف مركبات “همفي” العاملة على وجه السرعة مع القوات الأمريكية أثناء احتلال العراق.

وفي ظروف حرب الألغام المكثفة، كانت هناك حاجة إلى مركبات يمكنها تحمل انفجارات هذه الألغام والألغام الأرضية المرتجلة.

وتُضنف المركبة أيضا بأنها (مقاومة للألغام والكمائن)، وبدأ الإنتاج التسلسلي لهذه المدرعات في عام 2007، أي بعد أربع سنوات من غزو العراق.

وتسمح ميزات تصميم هذه الآلات باستخدامها بشكل أساسي على الطرق المعبدة، وعند مغادرة المسارات، ونظرًا لارتفاع مركز الثقل، فالمركبة تتعرض لخطر الانقلاب.