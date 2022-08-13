عناصر الـ "إف بي آي" يتعرضون لتهديدات بعد مداهمتهم منزل دونالد ترامب ووزير العدل يرفضها . 

واشنطن 12 أغسطس 2022 م (وال) ــــ أعلنت رابطة عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” أمس الخميس، أن تصاعد التهديدات ضدهم بعد دهم مقر اقامة الرئيس السابق دونالد ترامب ، في “مارالاغو” بــ “بالم بيتش” بولاية فلوريدا ،لاحتوائه وثائق سرية احتفظ بها ترامب، في انتهاك لقواعد السجلات الرسمية ، قد شجّع على العنف ضد سلطات إنفاذ القانون، معتبرة أن هذا الأمر “غير مقبول” .

وقد تبع ذلك تصاعد في التهديدات العنيفة ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة للمحافظين

وقالت رابطة عناصر الـ “إف بي آي” في بيان، إنه (لا ينبغي أبداً تهديد العملاء الخاصين وعائلاتهم بعنف، بما في ذلك بسبب تأديتهم لعملهم، وان التهديدات التي وُجّهت مؤخراً، تُسهم في إثارة جوّ قَبل أو سيقبل فيه البعض بالعنف ضد سلطات إنفاذ القانون) .

وقد صدر بيان الرابطة بُعيد إعلان وزير العدل “ميريك غارلاند” موافقته شخصيًا على عمليّة دهم غير مسبوقة لمنزل رئيس سابق .

ووصف غارلاند الهجمات على مكتب التحقيقات الفدرالي بأنّها (غير مبرّرة) .

وقال “لن أقف مكتوفا” عندما يتعرّض عناصر الإف بي آي (لهجوم غير عادل) .

وكان سياسيّون محافظون ودونالد ترامب نفسه قد وصفوا مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه «فاسد» و«مُسيّس» في أعقاب عملية دهم لمنزل الرئيس السابق الاثنين والتي سعى خلالها عناصر الـ “إف بي آي” إلى الحصول على وثائق سرية احتفظ بها ترامب، في انتهاك لقواعد السجلات الرسمية .

…(وال)…