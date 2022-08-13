وفاة ممثلة أمريكية شهيرة إثر تعرضها لحادث سير مروع

توفيت الممثلة الأمريكية، آن هيش، اليوم الجمعة، وذلك بعد مرور أسبوع من دخولها المستشفى وهي ‏مصابة بجروح خطيرة إثر تعرضها لحادث سير مروع.‏

وأكدت أسرة هيش خبر وفاتها، بعد أن أعلنت في وقت سابق، أنها ستنزع عنها أجهزة الإنعاش، وفقا لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

ورحلت آن هيش عن عمر 53 عاما، ولديها ولدان.

وكانت آن هيش اصطدمت بسيارتها في منزل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 5 أغسطس/ آب الجاري، وقال رجال الإطفاء إنها كانت تتحدث إليهم أثناء قيامهم بإخراجها من حطام السيارة ونقلها إلى المستشفى.

ولكن فقدت الممثلة الأمريكية وعيها بعد فترة وجيزة. وفي 8 أغسطس، نشر ممثلون تحديثا أكدوا فيه أن آن هيش كانت في “حالة حرجة للغاية”، وانزلقت في غيبوبة.

Hate writing this one! Rest In Peace Anne Heche! pic.twitter.com/AHixgDRQ5g — Jerry Dennis (@JerryD70) August 12, 2022

وبرز نجم آن هيش في هوليوود في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، ولمعت في العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة وأمام نجوم لامعين، مثل هاريسون فورد في “Six Days, Seven Nights”، و”Volcano” أمام تومي لي جونز، و”Donnie Brasco” مع آل باتشينو وجوني ديب، و”Wag the Dog” أمام روبرت دي نيرو.