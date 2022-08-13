سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية" يتعرض لهجوم على مسرح في نيويورك .

نيويورك 12 أغسطس 2022 م (وال) ـــ تعرض سلمان رشدي، الروائي البريطاني، المتحدر من أصول هندية ، ومؤلف رواية “آيات شيطانية”، إلى هجوم أثناء تواجده على مسرح ندوة لمعهد ” تشوتاوكوا” للآداب في مدينة نيويورك .

وذكر مراسل لوكالة أنباء “أسوشيتدبرس” كان متواجدا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في (لكم أو طعن) سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له .

وقال متحدث باسم معهد ” تشوتاوكوا” انه (تم استدعاء موظفي الخدمات الطبية والشرطة إلى المكان، لكنه لم يوضح أي تفاصيل إضافية حول الحادث

وذكرت شبكة “سي ان ان” الأمريكية ان شرطة ولاية نيويورك أعلنت في وقت لاحق، أنها تحقق في الهجوم على سلمان رشدي. وقالت الشرطة في بيان: (حوالي الساعة 11 صباحًا، صعد رجل مشتبه به إلى المسرح وهاجم رشدي ومحاوره) .

وأضاف البيان: (أصيب رشدي بطعنة في رقبته على ما يبدو، وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في المنطقة. وحالته لم تُعرف بعد) .

وتابع البيان بأن أحد عناصر شرطة الولاية المكلف بتأمين الحدث قام باحتجاز المشتبه به على الفور، مع مساعدة من مكتب عمدة مقاطعة تشاتوكوا في مكان الحادث .

وبرز اسم سلمان رشدي منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعدما أصدر روايته “آيات شيطانية” عام 1988، التي اعتبرت مهينة للإسلام والنبي محمد، وأثارت احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي، وصلت إلى حد إصدار فتوى بإهدار دمه من المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني .

…(وال)…