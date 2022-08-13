ألمانيا تحمي عمالها من آثار التضخم بإجراءات ضريبية تتجاوز 10 مليارات دولار .

برلين 12 أغسطس 2022 م (وال) ــــ أعلن وزير المالية الألماني “كريستيان ليندنر”، أن بلاده تخطط لتبني إجراءات ضريبية جديدة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، خلال العام المقبل، حتى تساعد العمال على مواجهة التضخم، وان هذا الأمر يمس نحو 48 مليون شخص ابتداء من شهر يناير من عام 2023 المقبل .

جاء ذلك على لسان وزير المالية الألماني في الوقت الذي وصلت فيه معدلات التضخم في البلاد إلى 7.5 في المئة خلال يوليو الماضي، حسبما ذكر موقع “فرانس 24″، اليوم الأربعاء .

وأوضح “ليندنر”، أن تلك الإجراءات تشمل رفع سقف الأجور التي يتم تطبيق الحد الأقصى لضريبة الدخل عليها، خاصة أنها تصل إلى 42 في المائة من الدخل،

إضافة إلى زيادة المساعدات للعائلات .

وأكد وزير المالية أن تلك الإجراءات لجأت إليها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار خاصة أسعار الطاقة .

وبحسب الوزير الألماني، فإن الهدف من تلك الإجراءات هو تقليل قيمة الضرائب التي يتم خصمها من العمال عندما يتم رفع رواتبهم لمواجهة زيادة الأسعار .

ويعني ذلك أنه بموجب تلك الإجراءات، سيحصل العمال على زيادات في رواتبهم دون أن يتم نقلهم إلى شريحة ضريبية أعلى تبدد ما حصلوا عليه من علاوات لمواجهة التضخم .

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