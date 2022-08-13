إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف موقع مراقبة لـ"حزب الله" في القنيطرة السورية

تحدثت وسائل إعلام سورية عن إلقاء الجيش الإسـرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة الحميدية في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.

وذكرت إذاعة “شام إف إم” عبر “تلغرام”، أن “ذلك حدث بعد ساعات من عـدوان الجيش الإسرائيلي على المنطقة، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي”.

ونقل موقع “النشرة” عن “إذاعة ​الجيش الإسرائيلي”​، أن “الجيش الإسرائيلي هاجم موقعا سوريا في ​القنيطرة​ كان ​حزب الله​ يستخدمه للمراقبة”.

واستهدفت إسرائيل، اليوم الجمعة في 12 أغسطس/آب، بقذائف الدبابات مزارعين في بلدة الحميدية في ريف القنيطرة قرب المنطقة العازلة مع سوريا.

وبحسب ما نقل مراسل “سبوتنيك”، فقد تعرض مدنيون للإصابة أثناء رعيهم الأغنام.