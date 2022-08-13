سلمان رشدي يخضع لجراحة بعد تعرضه لحادث طعن في نيويورك

قال الوكيل الأدبي للكاتب البريطاني الشهير من أصل هندي، سلمان رشدي، إنه يخضع لعملية جراحية، ‏بعد أن تعرّض، اليوم الجمعة، للطعن على خشبة المسرح في حدث أدبي في غرب مدينة نيويورك ‏الأمريكية.‏

جاء ذلك في بيان من أندرو وايلي، وكيل سلمان رشدي الأدبي، أرسله بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وفي وقت سابق، قالت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، إن سلمان رشدي (75 عاما) “على قيد الحياة”، ويحصل على الرعاية الطبية المطلوبة.

وقام شخص بمهاجمة الكاتب سلمان رشدي، اليوم الجمعة، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.

وأفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا اقتحم المنصة، وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين، وتم القبض على المهاجم.

كاتب “آيات شيطانية” يتعرض لهجوم من مجهول في نيويورك… فيديو

ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته “آيات شيطانية” (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إن رشدي أصيب في رقبته ونقل إلى المستشفى.

وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.

وانتُخب رشدي بصفته عضوا للجمعية الملكية للأدب في عام 1983، وهي المنظمة الأدبية العليا على مستوى سائر المملكة المتّحدة. قُلّد رشدي وسام الفنون والآداب الفرنسي في شهر يناير/كانون الثاني من عام 1999.