مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من إرهابيي "النصرة" في إدلب السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من قبل مسلحي “جبهة النصرة” (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، في إحاطة إعلامية مساء أمس الجمعة، أنه خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية.

المصالحة الروسي يرصد 8 حالات قصف من قبل إرهابيي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

وذكر أوليغ إيغوروف أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في محافظة إدلب.