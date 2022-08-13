ليبيا نيوز

شرطة نيويورك تكشف هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي.. فيديو وصور

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
كشفت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي الكاتب البريطاني هندي المولد، مؤلف رواية “آيات شيطانية”.

وذكرت وكالة فوكس نيوز، فجر اليوم السبت، أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وهو من أصل لبناني، يدعى هادي مطر، وهو من سكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وأكدت الشرطة الأمريكية أن المتهم هادي مطر قد طعن سلمان رشدي في رقبته وبطنه، مشيرة إلى استمرارها في التنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أي” للكشف عن دوافع الهجوم الدموي لهادي مطر.
وأمس الجمعة، هاجم “هادي مطر”، الكاتب البريطاني الشهير من أصل هندي سلمان رشدي، قبل إلقائه خطابا في نيويورك. وقالت شرطة مدينة نيويورك إنه أصيب في رقبته ونقل إلى المستشفى.
وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله الخميني، التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/ شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.

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موقع سبوتنيك الروسي

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