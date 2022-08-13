شرطة نيويورك تكشف هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي.. فيديو وصور

كشفت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي الكاتب البريطاني هندي المولد، مؤلف رواية “آيات شيطانية”.

وذكرت وكالة فوكس نيوز، فجر اليوم السبت، أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وهو من أصل لبناني، يدعى هادي مطر، وهو من سكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

The man suspected of stabbing Salman Rushdie is named Hadi Matar but he was carrying this fake driver license at the time of his arrest.https://t.co/KoY2h4RI8E pic.twitter.com/zstDVDJnm3 — Fox3 Now (@fox3news) August 12, 2022

وأكدت الشرطة الأمريكية أن المتهم هادي مطر قد طعن سلمان رشدي في رقبته وبطنه، مشيرة إلى استمرارها في التنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أي” للكشف عن دوافع الهجوم الدموي لهادي مطر.

JUST IN: Author Salman Rushdie’s alleged attacker has been identified as 24-year-old Hadi Matar, officials say. Rushdie was stabbed “at least once in the neck and at least once in the abdomen.” https://t.co/4xid4zsEqm pic.twitter.com/YLfzuRy2Ow — ABC News Live (@ABCNewsLive) August 12, 2022

وأمس الجمعة، هاجم “هادي مطر”، الكاتب البريطاني الشهير من أصل هندي سلمان رشدي، قبل إلقائه خطابا في نيويورك. وقالت شرطة مدينة نيويورك إنه أصيب في رقبته ونقل إلى المستشفى.