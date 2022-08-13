غوتيريس يعرض الاثنين على مجلس الأمن الدولي مرشحا جديدا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

نيويورك 13 اغسطس 2022 (وال) – يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن ليبيا الإثنين المقبل يتوقع ان يبحث خلالها تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

وتحدثت المصادر الدبلوماسية عن أن المرشح الجديد لمنصب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو الوزير السنغالي السابق عبدالله بيتالي الذي يتعين موافقة مجلس الأمن الدولي عليه قبل تعيينه .

وفي حال تعيين عبدالله بيتالي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيكون المبعوث رقم 8 بعد كل من الأميركية ستيفاني وليامز، والسلوفاكي يان كوبيتش، واللبناني غسان سلامة، والألماني مارتن كوبلر، والإسباني برناردينو ليون، واللبناني طارق متري، والبريطاني إيان مارتن، والأردني عبدالإله الخطيب.

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