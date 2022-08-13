بقيمة 430 مليار دولار.. الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون "خفض التضخم"

وافق الكونغرس الأمريكي في تصويت نهائي، أمس الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى تخصيص 430 مليار دولار للمناخ والصحة، وهو أكبر استثمار في تاريخ البلاد.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء تصويت الكونغرس الأمريكي النهائي ليمثل انتصارا سياسيا مهما للرئيس الديمقراطي، جو بايدن، قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة. النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لحظر الأسلحة الهجومية ويعزا الهدف الأساسي لمشروع القانون الذي يعرف باسم “قانون الحد من التضخم”، والمعروف باسم “خطة بايدن للمناخ والصحة” أيضا، إلى خفض التضخم وأسعار الأدوية، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة ضرائب الشركات الكبرى. ويذكر أن مجلس الشيوخ قد أقر الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي