ليبيا نيوز

عاجل / بمناسبة اليوم العالمي للشباب ، البعثة الأممية تحت القادة السياسيين في ليبيا على وضع آليات عملية لإشراك الشباب في عملية صنع القرار والاستجابة لدعوتهم في اجراء الانتخابات ومشاركتهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل / بمناسبة اليوم العالمي للشباب ، البعثة الأممية تحت القادة السياسيين في ليبيا على وضع آليات عملية لإشراك الشباب في عملية صنع القرار والاستجابة لدعوتهم في اجراء الانتخابات ومشاركتهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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