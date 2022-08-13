عاجل / بمناسبة اليوم العالمي للشباب ، البعثة الأممية تحت القادة السياسيين في ليبيا على وضع آليات عملية لإشراك الشباب في عملية صنع القرار والاستجابة لدعوتهم في اجراء الانتخابات ومشاركتهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد .