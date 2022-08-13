دقلو ومشار يبحثان تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان

بحث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان “دقلو” والنائب الأول لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، بجوبا، تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان.

وأكدت وكالة السودان للأنباء، مساء الجمعة، أن “دقلو” قد أكد خلال اللقاء مباركته للخطوات التي تمت بتوافق الأطراف على تمديد فترة تنفيذ الاتفاق لعامين إضافيين.

وأشار حمدان “دقلو” بجهود أطراف الاتفاق كافة وسعيها المستمر لتحقيق السلام بجنوب السودان، داعيا إلى أهمية مواصلة العمل لتنفيذ كافة البنود المتعلقة بالاتفاق.

دقلو و مشار يبحثان تنفيذ إتفاق السلام بجنوب السودان https://t.co/39y8ID4t76#سونا #السودان pic.twitter.com/4NCDlNj4Jg — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 12, 2022

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، عن أمله في اكتمال ترتيبات تخريج الدفعة الأولى من القوات المدمجة نهاية الشهر الجاري، بالتزامن مع استيعاب الدفعة الثانية نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر حسبما تعهدت أطراف الاتفاق.

ومن جانبه عبر رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، عن تقدير بلاده للمساعي الحميدة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في بلاده، بوصفه ضامنا ومشرفا على الملف.