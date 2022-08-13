عاجل القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للشباب شباب ليبيا ذكوراً و إناثاً ، هم الأمل الأفضل لليبيا في تحقيق استقرارها .
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وكالة الأنباء الليبية
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