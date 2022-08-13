ليبيا نيوز

عاجل القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للشباب شباب ليبيا ذكوراً و إناثاً ، هم الأمل الأفضل لليبيا في تحقيق استقرارها .

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 عاجل القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للشباب شباب ليبيا ذكوراً و إناثاً ، هم الأمل الأفضل لليبيا في تحقيق استقرارها . 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

ليبيا نيوز

عاجل / بمناسبة اليوم العالمي للشباب ، البعثة الأممية تحت القادة السياسيين في ليبيا على وضع آليات عملية لإشراك الشباب في عملية صنع القرار والاستجابة لدعوتهم في اجراء الانتخابات ومشاركتهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي...

تم النشر منذُ 49 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

أضف تعليقـك