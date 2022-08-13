بمناسبة اليوم العالمي للشباب البعثة الأممية في بيان لها : قد حان الوقت للجميع – بمن فيهم الشباب – لتنحية الخلافات جانباً والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لليبيا.
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وكالة الأنباء الليبية
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