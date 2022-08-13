ليبيا نيوز

بمناسبة اليوم العالمي للشباب البعثة الأممية في بيان لها : قد حان الوقت للجميع – بمن فيهم الشباب – لتنحية الخلافات جانباً والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لليبيا.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 بمناسبة  اليوم العالمي للشباب البعثة  الأممية في بيان لها  :   قد حان الوقت للجميع – بمن فيهم الشباب – لتنحية الخلافات جانباً والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لليبيا. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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