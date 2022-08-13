"حزب الله": المقاومة هي عنصر القوة الأساسي ‏لانتزاع حقوق لبنان النفطية

قال علي دعموش، نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني، أمس الجمعة، إن المقاومة هي عنصر القوة الأساسي ‏لانتزاع حقوق لبنان النفطية في البحر المتوسط.

ونقلت قناة المنار، مساء أمس الجمعة، عن علي دعموش أن “أمريكا إلى أُفول وتراجع في المنطقة وعلى ‏مستوى العالم، ولن تبقى القوة التي تهيمن وتتفرد وتتحكم بمصير ‏العالم الى الأبد”.

“حزب الله”: الوقت ليس مفتوحا أمام الصهاينة

وأشار الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة إلى أن الولايات المتحدة فشلت في لبنان وعجزت عن إضعاف المقاومة، رغم ‏كل الحملات والضغوط التي مارستها ولا تزال ضد حزب الله وضد الشعب ‏اللبناني، بسبب الوعي والصمود والصبر والإصرار على مواصلة ‏طريق المقاومة.

وشدد المسؤول بحزب الله اللبناني على أن المقاومة نقلت لبنان من موقع الضعف إلى موقع القوة، مضيفا أن “المقاومة اليوم هي عنصر القوة الأساسي الذي يعتمد عليه لبنان ‏لفرض مطالبه وشروطه وانتزاع حقوقه النفطية”، مشيرا إلى أن “معادلة المقاومة نقلت ‏عملية التفاوض إلى مرحلة جدية وحاسمة ولم يعد هناك متسع من ‏الوقت أمام الصهاينة للتسويف والمماطلة”. ‏

ولفت علي دعموش إلى أن حزب الله اللبناني يريد لبلاده أن يكون بلدا قويا ومقتدرا يحافظ على ‏سيادته وثرواته.

وكانت كتلة “الوفاء للمقاومة” اللبنانية (حزب الله)، قد أكدت، أول أمس الخميس، أن “الوقت ليس مفتوحا أمام الصهاينة لإنهاء مسألة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان”.