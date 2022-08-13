انخفاض أسعار المنتجات الزراعية في الصين

انخفضت أسعار الجملة للمنتجات الزراعية الصينية أمس الجمعة، حسبما أظهرت بيانات من وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.

وبحلول الساعة 2 مساء أمس الجمعة، انخفض متوسط سعر الجملة للحوم الخنازير، اللحوم الرئيسية في الصين، 1.1 في المائة عن يوم الخميس إلى 29.21 يوان (حوالي 4.33 دولار أمريكي) للكيلوغرام، بينما وقف البيض عند 10.41 يوان للكيلوغرام ، بانخفاض 0.1 في المائة، وفقا لوكالة “شينخوا”.

وانخفض متوسط سعر الجملة لـ 28 نوعا رئيسيا من الخضروات التي تتبعها الحكومة بنسبة 0.4 في المائة إلى 4.57 يوان للكيلوغرام، في حين انخفض متوسط أسعار ستة أنواع رئيسية من الفاكهة بنسبة 0.7 في المائة إلى 6.7 يوان للكيلوغرام.

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