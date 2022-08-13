وزير التربية والتعليم يناقش مع ا للجنة الاستشارية العلمية بمركز المناهج التعليمية الخطط الاستراتيجية للمركز، والتعليم الالكتروني ،والثانوية الشاملة .

طرابلس 13 اغسطس 2022م – ناقش وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” في اجتماع عقده مع ا للجنة الاستشارية العلمية بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية مقترح تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2022 – 2023م، والخطط الاستراتيجية للمركز، والتعليم الالكتروني ،والثانوية الشاملة .

يذكر أن اللجنة شكلت بقرار وزير التربية والتعليم رقم “1082” لسنة 2022م وتتولى دراسة مقترح الخطة الدراسية السنوية وما يحال اليها من موضوعات علمية ذات صلة باختصاصات المركز وأجراء الدراسات التي تساعد في الدفع بالعملية التعليمية وتطويرها.

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