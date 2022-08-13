بعد حادث تفجير إرهابي نفسه… مصر تؤكد تضمانها مع السعودية ضد أي تهديد لأمنها

أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها مع المملكة في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

كما أثنت على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت أمس الجمعة، أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنيا، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف، ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر في محافظة جدة.