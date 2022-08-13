الفريق أول ركن محمد الحداد يلتقي رئيس البعثة العسكرية الإيطالية “MIASIT”

طرابلس 13 أغسطس 2022 (وال)- التقى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس البعثة العسكرية الإيطالية (MIASIT) الأدميرال بلشيدو تورسي.

وأفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة أن اللقاء عقد الخميس بالكلية العسكرية في طرابلس، على هامش حفل التخرج لطلبة الكليات العسكرية.

وأوضح المركز أن رئيس الأركان العامة؛ ثمن دور البعثة العسكرية الإيطالية في مجال التدريب، مؤكدًا على أهمية التعاون العسكري المشترك بين البلدين. (وال)

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