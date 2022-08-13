سلمان رشدي "وُضِع على جهاز التنفس الاصطناعي" والكشف عن هوية مهاجمه.

واشنطن 13 أغسطس 2022 م (وال) ــــ فيما يتواصل التنديد الدولي بالهجوم “المروع” على الكاتب البريطاني سلمان رشدي، أكد وكيل أعمال مؤلف رواية آيات شيطانية “أندرو ويلي” أن موكله وضع على التنفس الاصطناعي و”الأخبار ليست جيدة” ، كشفت الشرطة الأمريكية هوية المهاجم، البالغ من العمر24 عامًا، ويدعى “هادي مطر” وهو من منطقة “فيرفيلد” في ولاية نيوجيرسي، في حين لم تّتضح دوافعه حتّى الآن الذي لقيت فعلته إشادة في إيران .

وخضعَ سلمان رشدي ، أمس الجمعة لجراحة طارئة ثر تعرّضه للطعن في العنق خلال استعداده لالقاء محاضرة ، بغرب ولاية نيويورك، وقال “ويلي” في بيان مكتوب (من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه ، وأعصاب يديه انقطعت وتعرض كبده للطعن وتضرر) .

وفور تعرّضه لهجوم على منصّة مركز ثقافي في معهد “تشاتوكوا” بشمال غرب ولاية نيويورك، نُقل رشدي بمروحيّة إلى أقرب مستشفى حيث خضع لجراحة طارئة، بحسب ما قال وكيله على تويتر، واعدًا بتوفير معلومات منتظمة بشأن الوضع الصحّي للروائي البالغ 75 عامًا والذي يعيش في نيويورك منذ سنوات عدّة .

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن “كارل ليفان” وهو أستاذ علوم سياسيّة كان موجودًا في القاعة، عبر اتصال هاتفي قوله : (إنّ رجلاً هرَع إلى المنصّة حيث كان رشدي جالسًا وطعنه بعنف مرّات عدّة ، . وحاول قتل سلمان رشدي) .

وقضى رشدي المولود في الهند سنوات مختبئا بعد أن أصدرت إيران فتوى بإهدار دمه بسبب كتاباته المسيئة للإسلام، خصوصا كتاب “آيات شيطانية” .

وفي شأن ردود فعل الادارة الأمريكية ، حيال الحادثة قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي “ديك سوليفان” في بيان أمس الجمعة إن (البلاد والعالم شهدا اليوم اعتداء مشينا على الكاتب سلمان رشدي، وأن هذا الهجوم عمل عنف مروع) ، وأكد البيان أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس (يصليان من أجل شفائه العاجل) .

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