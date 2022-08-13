النيابة تأمر بحبس متهم لارتكابه الحرابة والخطف وحيازة أسلحة و حجز حرية ( 18 ) عاملا وافداً إلى ليبيا .

طرابلس 13 اغسطس 2022 (وال)- أمرت النيابة العامة بحبس متهم احتياطيا على ذمة التحقيق بسبب انخراطه في عصابة إجرامية؛ ومساهمته في ارتكاب الحرابة والخطف وحيازة أسلحة غير مرخص له بحملها.

وأوضح مكتب النائب العام أن مأمور الضبط القضائي في منفذ بنغازي الجوي ضبط المتهم فور مروره من المنفذ؛ ثم تولى وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام ببنغازي استجوابه حول ما نسب إليه، إجراءً لأمر الضبط والإحضار الصادر عن رئيس النيابة بمكتب النائب العام.

وأضاف مكتب النائب العام أنه رفع دعوى جنائية في مواجهة جماعة إجرامية؛ أسست لغرض ارتكاب عدة جنايات؛ كان آخرها حجز حرية 18 عاملاً وافداً إلى ليبيا بغية الحصول على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، وأشار إلى أن المتهم من بين مرتكبي هذه الواقعة.

وقال مكتب النائب العام إنه بفراغ المحقق من الإجراءات؛ بما في ذلك إحاطة المتهم بكامل الأدلة القائمة قبله وتسجيل رُدوده في شأنها؛ أمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق وقررت النيابة العامة فيما بعد رفع الأوراق إلى قضاء الحكم.

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