جهاز دعم الاستقرار يتمكن من إنقاذ عدد من المهاجرين قبالة سواحل غرب طرابلس

طرابلس 13 أغسطس 2022 (وال)- تمكنت إدارة مكافحة التوطين والهجرة غير القانونية التابعة لجهاز دعم الاستقرار، من إنقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة قبالة السواحل الليبية غرب العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي للجهاز؛ بأنه تم على الفور نقل المهاجرين إلى المصحة التابعة لمركز الإيواء بالجهاز، لتلقي الإسعافات والعلاجات الأولية اللازمة.

وجدّد جهاز دعم الاستقرار تأكيده الوقوف بحزم؛ ضد عصابات تهريب البشر والحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية. (وال)

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