المركزالليبي لعلوم الزلازل يوضح تفاصيل زلزال بنغازي وعمقه في الأرض .

طرابلس 13 اغسطس 2022 (وال)-كشف المركز الليبي لعلوم الزلازل، تفاصيل الزلزال الذي تعرضت له ليبيا مساء الجمعة، والذي شعر به أهالي مدينة بنغازي في تمام الحادية عشرة و31 دقيقة.

وقال فرع المركز الليبي لعلوم الزلازل في غريان، إن الشبكات العالمية لرصد الزلازل سجلت زلزالًا بقوة 5.3 على مقياس ريختر، على تمام الساعة 11:31 ليلة أمس الجمعة، شمال غرب مدينة بنغازي، «على خط عرض 33.55 وخط طول 19.03، بعمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض»، وشعر به سكان بنغازي والمناطق القريبة، ولكن لم يكن له أي تأثير، بحسب البيان نشره اليوم المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء.

ولفت البيان إلى أن منطقة البحر المتوسط نشطة من الناحية الزلزالية، بسبب تحرك الصفيحة الأفريقية باتجاه الصفيحة الأوراسية.

وقال عدد من سكان مدينة بنغازي أمس، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي إنهم شعروا بتلك الهزة في تمام الحادية عشرة و31 دقيقة ليل الجمعة.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على موقعه الإلكتروني، أن زلزالًا وقع في البحر المتوسط، على بُعد 187 كيلومترا شمال غرب بنغازي، بقوة 5.3 ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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