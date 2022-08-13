مينسك توقع عقود تأجير منتجات بيلاروسية الصنع لشركات روسية

قالت الحكومة البيلاروسية على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية التابعة لها، إن مينسك ستتفاوض وتوقع عقودا مع العديد من الشركات الروسية لتأجيرها سلعا منتجة محليا.
أصدرت الحكومة البيلاروسية مرسوما يقضي ببدء الإجراء مع العديد من شركات التأجير الروسية، بما في ذلك شركات “يونيفيرسال ليسينغ كومباني” و”سوفكوم ليسينغ” و”ستار تروك”. وستوقع الحكومة اتفاقية إضافية مع شركة تأجير روسية أخرى، في منطقة مجموعة “ليسينغ”.
بموجب هذه العقود، ستتلقى روسيا المنتجات المصنوعة في بيلاروسيا للاستخدام المؤقت.
كما حدد المرسوم ثلاثة بنوك بيلاروسية ستقوم بمعالجة المعاملات بموجب عقود الإيجار وتتلقى عمولة من الميزانية الوطنية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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