مينسك توقع عقود تأجير منتجات بيلاروسية الصنع لشركات روسية

أصدرت الحكومة البيلاروسية مرسوما يقضي ببدء الإجراء مع العديد من شركات التأجير الروسية، بما في ذلك شركات “يونيفيرسال ليسينغ كومباني” و”سوفكوم ليسينغ” و”ستار تروك”. وستوقع الحكومة اتفاقية إضافية مع شركة تأجير روسية أخرى، في منطقة مجموعة “ليسينغ”.