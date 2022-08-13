الدفاع الروسية: مقتل نحو 340 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 340 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين خلال عمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال آخر 24 ساعة.

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم السبت: “دمرت صواريخ بحرية وبرية عالية الدقة وراجمات صواريخ احتياطيات العدو بالقرب من محطة سكة حديد غافريلوفكا في منطقة خاركوف، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 جنديًا وإصابة 300 آخرين، ودمرت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للواء الهجومي الجبلي العاشر قرب بيريزدنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 170 قوميًا متطرفا”.

وأضاف كوناشينكوف: “نتيجة ضربات مركزة على مراكز قيادة اللواء الميكانيكي 66 وتشكيل مسلح لوحدة “القطاع الشمالي” قرب ستاري تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، قُتل أكثر من 100 من القوميين المتطرفين”.

كما أعلن كوناشينكوف تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز “مي-24” في مهبط للطائرات العمودية في منطقة نيكولاييف، و4 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي نيكولاييف وخاركوف، وكذلك تدمير 4 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية و143 نقطة تجمع للأفراد والمعدات.

وقد أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ”حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات”.

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