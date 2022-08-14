سفينتان تحملان الحبوب الأوكرانية غادرتا ميناء تشورنومورسك

اسطنبول 13 أغسطس 2022 (وال) – أعلنت وزارة الدفاع التركية، إن سفينتين تحملان شحنات من الحبوب الأوكرانية، غادرتا ميناء تشورنومورسك اليوم السبت.

وقالت الوزارة التركية في بيان لها: “غادرت السفينة FULMAR S التي تحمل علم بربادوس وتنقل 12000 طن من الذرة ميناء تشورنومورسك إلى ميناء إسكندرون. وكذلك غادرت السفينة THOE، التي تحمل علم جزر مارشال، نفس الميناء الأوكراني متوجهة إلى مدينة تيكيرداغ في شمال غرب تركيا وهي تحمل 3000 طن من بذور عباد الشمس”. وأشارت الوزارة إلى أنه ستغادر اليوم السبت، سفينة متوجهة إلى أوكرانيا لتحميل الحبوب.