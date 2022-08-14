الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات مع مهربين شمالي البلاد

القاهرة- سبوتنيك. وقال الجيش في بيان نشره عبر حسابه في موقع “تويتر”: “استشهاد أحد العسكريين اللذين أصيبا في اشتباكات بين الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية، فيما حالة الآخر مستقرة”.

وتشهد عمليات التهريب على حدود لبنان الشمالية مع سوريا، زيادة ملحوظة، في ظل قانون “قيصر” الأمريكي، الذي يمنع الشركات من توريد السلع المستوردة إلى الداخل السوري، وهو ما يعود بالنفع على عمل المهربين.