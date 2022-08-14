الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لأفغانستان

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن ثلاث حزم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لأفغانستان.

سيخصص مبلغ 80 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لتحسين الأمن الغذائي والتغذية للأفغان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك دعم صغار منتجي الأغذية والنساء والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، كما جاء في بيان “USAID”.

كما تم تخصيص 30 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أفغانستان، إضافة إلى تخصيص 40 مليون دولار أخرى من المعونة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ستوفر لمئات الآلاف من الأفغان الفقراء مساعدات نقدية لإبقاء أطفالهم في المدرسة.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، توماس ويست، في مقابلة مع قناة تلفزيونية أوزبكية، إن واشنطن قدمت ما يقرب من مليار دولار من المساعدات لأفغانستان منذ انهيار الحكومة السابقة، بحسب قناة “طلوع نيوز” الأفغانية.

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وسيطرت حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.