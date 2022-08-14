القوات المشتركة الليبية السودانية تعتر على 20 جثه في المنطقة الحدودية الواقعة بين البلدين.

طرابلس 13 أغسطس 2022م ( وال )- تمكنت القوات المشتركة السودانية الليبية من إنقاذ 8 مواطنين والعثور على 20 من الجثث علي صحراء الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان .

ونقلت وكالة الانباء السودانية عن قائد القوات المشتركة السودانية الليبية العقيد ركن ” علي محمد طه ” تأكيده أنه وبعد المعلومات التي وصلت للقوات المشتركة السودانية الليبية بدنقلا وعمليات البحث تم العثور على ٢٠ منهم متوفين في الصحراء.

وأضاف ” طه ” بأن القوات المشتركة استطاعت إنقاذ ٨ أشخاص وتقديم الاسعافات الاولية والمساعدات الممكنة لهم وهم الان في صحة تامة ، مشيدا بالجهود ويقظة القوات المشتركة السودانية الليبية وحرصها على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهربب .

وقال أنها ستظل العين الساهرة واليد الأمينة لتأمين الشريط الحدودي والتصدي لكل أشكال جرائم الحدود العابرة وفقا لما نشرته وكالة الانباء السودانية عبر موقعها الالكتروني .

وحذر المسؤول العسكري السوداني من مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية علي أمن وسلامة المجتمع مؤكدا أن هذا العمل يضاف لسجل إنجازات القوات المشتركة السودانية الليبية المتكررة .

كما حيا تعاون السلطات الليبية مع القوات السودانية وذلك من أجل تأمين الحدود بين البلدين ومكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب بأنواعة المختلفة.

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