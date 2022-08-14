"ميغ 31 إي" الجديدة تضع مركبة فضائية في المدار… قدرة فريدة للأسطول الروسي… فيديو

تصنف المقاتلة الروسية “ميغ 31” كإحدى الطائرات الأسطورية، حيث تعتبر واحدة من أسرع المقاتلات في العالم، بالإضافة إلى أنها قادرة على الوصول إلى طبقات الجو العليا (الفضاء القريب)، في مهمة لا تستطيع أي طائرة أخرى تنفيذها، لكن النسخة الجديدة من المقاتلة التي سيكشف عنها في معرض “آرميا 2022″، تشكل خرقا كبيرا في عالم الطيران.

ويضم معرض “آرميا 2022” الكثير من الطائرات والمقاتلات الروسية التابعة لسلاح الجو الروسي، من بينها أحدث نسخة من المقاتلة “ميغ-31” وهي “ميغ-31 إي”.

ونقلت صحيفة القوات المسلحة الروسية “كراسنايا زافيزدا” تصريحات عن الجنرال سيرغي درونوف، نائب قائد القوات الجوية الروسية، الذي أشار إلى أن المعرض سيضم أيضا طائرات مقاتلة هي “سو-24 إم” و”سو-25 إس إم3″ و”سو-35إس” و”سو-30إس إم” و”سو-34″ و”سو-57″ و”ميغ-29 إس إم تي” و”ميغ-31 بي إم” و”ميغ-31 إي” و”ميغ-35إس”.

المقاتلة الجديدة “ميغ 31 إي”… ميزة فضائية فريدة لروسيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق من العام الجاري، تشكيل فوج قتالي منفصل من مقاتلات “ميغ 31 إي” مسلحة بصاروخ فرط صوتي فريد من نوعه، يحمل اسم “كينجال”، حيث كانت المرة الأولى التي يتم فيها ذكر المقاتلة “ميغ 31” تحمل الرمز “إي”.

© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصور المقاتلة الروسية “ميغ 31” المقاتلة الروسية “ميغ 31” © Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصور

يقترح خبراء في نشرة “المراجعة العسكرية المستقلة” وهي الملحق الأسبوعي لصحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” أنه، وبالإشارة إلى المشروع المشترك بين روسيا وكازاخستان بشأن إنشاء مجمع (إيشيم) للطيران والصواريخ للإطلاق التشغيلي لمركبة فضائية صغيرة في المدار باستخدام مركبة إطلاق تنطلق من طائرة “ميغ31 إي”، فإن المقاتلة الجديدة التي ستظهر يمكن أن تتضمن وظائف متعددة وموسعة (مطورة).

وتشير المقالة المنشورة في (НВО) بتاريخ الـ 4 من أبريل/ نيسان من العام الجاري 2022، إلى أن “ميغ 31 إي”، يمكن أن تصبح في مرحلة متطورة جدا (الأفضل)، ليس فقط بالنسبة لسرعة الصوت، ولكن أيضا بالنسبة لأنظمة الفضاء، وذلك كرد على اختبار الولايات المتحدة إطلاق صواريخ الفضاء من طائرات.

وبدورها نشرت مجلة “ميلتاري ووتش” مقالا علقت فيه على هذه الأنباء، مشيرة إلى أن “ميغ 31 إي”، تعتبر أثقل فئة من الطائرات القتالية التكتيكية التي تعمل في أي مكان في العالم، وقد جعلها مداها الطويل وحمولتها الكبيرة وسرعتها التي لا مثيل لها، وارتفاعها التشغيلي، لأن تكون منصة مثالية لإطلاق كل من الأقمار الصناعية والأسلحة المضادة للأقمار الصناعية أيضا.

ونوهت المجلة إلى أن تصميم هيكل المقاتلة الروسية وتطويره المستمر “يجعلها من حيث الكثير من النواحي أقوى مقاتلة هجومية في العالم”.

وكانت قناة “زفيزدا” التلفزيونية الروسية قد نشرت قبل أعوام، شريط فيديو عن رحلات تدريب المقاتلات الاعتراضية “ميغ-31بي إم” التابعة للطيران البحري في أسطول المحيط الهادئ على ارتفاعات عالية في الفضاء القريب.

ويظهر في الفيديو المصور من قمرة القيادة، الإقلاع والصعود والطيران في الستراتوسفير. تدرب الطيارون على اعتراض المنتهك الافتراضي للمجال الجوي لروسيا.

وقال المكتب الصحفي في المنطقة العسكرية الشرقية: “شاركت طائرة اعتراضية جديدة من طراز “ميغ-31بي إم” لأول مرة في القتال الجوي العملي”.

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ولعبت دور الطائرة المنتهكة للمجال الجوي مقاتلة أخرى من طراز “ميغ-31بي إم”، والتي أوكلت إليها مهمة اختراق المجال الجوي لروسيا بأقصى سرعة في الطبقات السفلى من الستراتوسفير، وعبور الخط المحدد وتجنب الملاحقة المحتملة.

وأضافت الخدمة الصحفية: “حلقت طائرة أخرى من طراز “ميغ-31 بي إم” لاعتراض الهدف. وحلقت بسرعة 2500 كم في الساعة وعلى ارتفاع أكثر من 20 كم”.

ومن أجل تنفيذ المهمة قام طاقم “ميغ-31 بي إم” بالبحث عن العدو بنفسه دون مساعدة من وسائل الدفاع الجوي.