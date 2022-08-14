الإعلان عن إطلاق مشروع توطين شركة زلاّف بالجنوب الليبي.

طرابلس 13 أغسطس 2022م ( وال ) – أعلن رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز عن مشروع توطين الشركة في الجنوب الليبي.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الذي عقده رئيس لجنة الإدارة بالشركة مع أعضاء اللجنة ومدير مكتب شركة زلاّف بمدينة سبها بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للشركة شركة بموقع ” فيسبوك “.

وناقش الاجتماع آلية نقل الإدارات والبرنامج الزمني المحدد لانتقال الشركة إلى مقرها الرئيسي بمدينة سبها.

كما جرى تكليف مُدير مكتب سبها ” محمد قلمه ” برئاسة المشروع بالتنسيق مع مكتب التنمية المستدامة لإعداد خطة متكاملة من أجل اعتمادها والبدء في الإجراءات العملية للنقل وبشكل تدريجي ومنظم.

وأشارت الشركة إلى أن هذه التوصيات تأتي في ظل سعيها لتنفيذ المادة المتعلقة بالمقر الرئيسي للشركة حسب ما ورد في قرار التأسيس الصادر في 2013م.

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