ليبيا نيوز

مانشستر يونايتد يحقق رقما سلبيا لم يحدث له منذ 100 عام في الدوري الإنجليزي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، رقما سلبيا في البريميرليغ، لم يحدث له منذ 100 عام.

وتلقى يونايتد هزيمة قاسية اليوم أمام برينتفورد برباعية نظيفة، خارج أرضه بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
وتعد تلك الخسارة السابعة لمانشستر يونايتد تواليا خارج ملعبه للمرة الأولى منذ عام 1936.
كما أنه لأول مرة منذ أكثر من 100 عام وتحديدا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1921، حينما خسر مدرب مانشستر يونايتد، جون شابمان، أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي، وبذلك يكون
إيريك تين هاج، ثاني مدرب يحقق ذلك الرقم السلبي، وفقا لشبكة “سكواكا”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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