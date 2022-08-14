مانشستر يونايتد يحقق رقما سلبيا لم يحدث له منذ 100 عام في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، رقما سلبيا في البريميرليغ، لم يحدث له منذ 100 عام.
وتلقى يونايتد هزيمة قاسية اليوم أمام برينتفورد برباعية نظيفة، خارج أرضه بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
وتعد تلك الخسارة السابعة لمانشستر يونايتد تواليا خارج ملعبه للمرة الأولى منذ عام 1936.
كما أنه لأول مرة منذ أكثر من 100 عام وتحديدا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1921، حينما خسر مدرب مانشستر يونايتد، جون شابمان، أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي، وبذلك يكون
Erik ten Hag is the first Manchester United manager in the post-war era to lose his first two games in charge. 😳 pic.twitter.com/b6Sd4aJTS5
— William Hill (@WilliamHill) August 13, 2022
إيريك تين هاج، ثاني مدرب يحقق ذلك الرقم السلبي، وفقا لشبكة “سكواكا”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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