مانشستر يونايتد يحقق رقما سلبيا لم يحدث له منذ 100 عام في الدوري الإنجليزي

كما أنه لأول مرة منذ أكثر من 100 عام وتحديدا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1921، حينما خسر مدرب مانشستر يونايتد، جون شابمان، أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي، وبذلك يكون