إعلام: 7 إصابات من بينها 3 بحالة حرجة في عملية إطلاق نار قرب حائط البراق بالقدس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل السبت/الأحد، إن 5 إصابات وقعت جراء إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقدس.

وأفادت صحيفة معاريف، أن 3 من بين الحالات الخمسة بحالة خطيرة. مشيرة إلى انسحاب المنفذ.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن عدد الضحايا جراء عملية إطلاق النار قرب حائط البراق بالقدس ارتفع إلى 7 إصابات.

ראשוני: שני פצועים קשה מירי לעבר אוטובוס ליד הכותל בירושלים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/xykvJb8dnB — כאן חדשות (@kann_news) August 13, 2022

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر هرع خدمات الإسعاف الإسرائيلية وهي تحمل المصابين على محفات وتهرول من مكان إطلاق النار.

كما شوهد انتشار مكثف لقوى الأمن الإسرائيلية في مكان الحادث.

#شاهد | حالة من الذعر في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة بعد عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة في مدينة القدس المحتلة. pic.twitter.com/nK0R7CWuPs — فلسطين الآن (@paltimes2015) August 13, 2022

وذكرت صحيفة “يديعوت”: أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تطارد منفذ عملية إطلاق النار في القدس.

واندلعت يوم الجمعة 5 أغسطس/آب الجاري مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، انتهت الأحد الماضي بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.