مصرع 13 شخصا إثر تصادم شاحنتين شمال شرقي باكستان

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، يوم السبت، إثر تصادم بين شاحنتين تقل إحداهما ركابا، شمال شرقي باكستان.

ووقع الحادث على طريق سريع في منطقة رحيم يار خا” بإقليم البنجاب (شمال شرق) على بعد 590 كلم من لاهور عاصمة الإقليم. وأوضحت هيئة إدارة الكوارث الباكستانية، في بيان، أن “شاحنة كانت تسير بسرعة انقلبت واصطدمت بشاحنة أخرى كانت تقل 18 راكبا، بينهم نساء وأطفال”، وفقا لوكالة الأنباء المغربية. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المستمرة في باكستان إلى 182 شخصا وبحسب البيان، فإن الحصيلة الأولية تشير إلى مصرع 13 شخصا وإصابة 5 آخرين جراء الحادث. وأكد أن “الجرحى نقلوا إلى مركز فيروزا الصحي الريفي لتلقي العلاج”.

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