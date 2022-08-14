حماس تعقب على عملية القدس

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في معرض تعقيبها على عملية إطلاق النار في القدس التي وقعت فجر اليوم الأحد، وأوقعت عددا من المصابين بينهم حالات خطيرة في صفوف المستوطنين، إن عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية .

رام الله – سبوتنيك. وأضاف المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي، إن “عملية القدس البطولية والشجاعة رد فعل ردّ طبيعي على عربدة جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة وجرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.

وأكد برهوم أن هذه العملية “تأكيد على استمرار وتصاعد الفعل المقاوم في القدس المحتلة، وأنّ شعبنا الفلسطيني يعي تماما أنّ المقاومة طريقه الوحيد لحماية الأرض والمقدسات، وأنها قادرة على رفع تكلفة الاحتلال وإلحاق الهزيمة به”.

وأضاف أن “إجراءات الاحتلال القمعية وتشديد القبضة الأمنية على أهلنا في القدس لن توهن عزيتهم ولن تكسر إرادتهم، بل ستشكل الدافع الأكبر للمقاومين لتصعيد وتطوير أدوات المقاومة”.

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هذا و أصيب 10 إسرائيليين بجروح وصفت حالة 3 منهم بأنها خطيرة في إطلاق نار بموقعين منفصلين أحدهما على حافلة قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس الليلة.